Vreugde over aansluiting zonnepanelen VV Nieuw-Buinen slaat om in twijfel

Siert van der Laan, namens de club verantwoordelijk voor het project, is het spoor onderhand een beetje bijster. “Wiebes zegt dat het is geregeld en dat we gebruik kunnen maken van restcapaciteit. Maar nu we er echt mee aan de slag willen worden we van het kastje naar de muur gestuurd.”Om op het netwerk te kunnen komen moet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een ontheffing verlenen. “Maar zij verwijzen daarvoor weer naar de netbeheerder”, verzucht Van der Laan. “Al met al kan die ontheffing wel een half jaar op zich laten wachten.”De ACM laat in een reactie weten dat ze niet op deze kwestie in kunnen gaan, omdat de toezichthouder niets zegt over individuele gevallen. Netbeheerder Enexis geeft aan dat het bedrijf eerst toestemming moet hebben van de ACM om gebruik te kunnen maken van de restcapaciteit. Zolang die toestemming er niet is, verwijst ook Enexis door naar ACM.VV Nieuw-Buinen ziet intussen de deadline om daadwerkelijk stroom aan het net te leveren dichterbij komen. “Om voor de subsidie in aanmerking te komen moeten we voor 1 augustus aangesloten zijn en we hebben al uitstel gehad. Al met al is het voor ons zo een gebed zonder eind”, baalt Van der Laan.