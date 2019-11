Uitslagen en standen zondagvoetbal

VV Peize won overtuigend van Muntendam en pakte de eerste periode in de 3e klasse B. In de 3e klasse C won Protos van HODO en profiteerde daarmee optimaal van de nederlagen van Ter Apel en CEC. De ploeg uit Coevorden werd zodoende enigszins verrassend periodekampioen.Minder verrassend, maar niet minder knap, was de periodetitel voor SV Pesse. De debutant in de 3e klasse D had het in eigen hand tegen FC Assen en sleepte de periode met een overtuigende zege over de streep.Benieuwd naar de uitslagen van deze en alle andere Drentse wedstrijden? Je vindt ze hieronder: