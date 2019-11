Betrouwbaar Hoogeveen wint van HBS

In de eerste helft kwam Hoogeveen op voorsprong door een treffer van Thomas Reinders. Na een goede opbouwende actie schoot Reinders de bal in de verre hoek binnen. HBS kwam nauwelijks gevaarlijk voor het doel van de thuisploeg. In de tweede helft besliste Björn Zwikker de eindstand op 2-0."Het was geen grootse wedstrijd van ons," gaf trainer Nico Haak na afloop toe. "Maar het was een goede 2-0 zege en dat is belangrijk. HBS kreeg bijna geen kansen. Ze werden één keer gevaarlijk in een 1-op-1 situatie, maar die bal ging naast. Niet veel later kwamen wij in eenzelfde situatie. Zo hadden we nog wel een paar kansen om verder uit te lopen."Door de zege van Hollandia op SJC is een eventuele periodetitel voor Hoogeveen wel iets verder uit de greep geraakt. De koploper van de hoofdklasse A staat op gelijke hoogte met Hoogeveen, maar heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Alleen als Hollandia volgende week met meer dan drie doelpunten verliest van MSC is de periodetitel alsnog voor Hoogeveen."Als we de eerste periode hadden willen winnen, dan hadden we vorige week een betere uitslag neer moeten zetten. Het is voor ons geen doel. Vorig jaar pakten we ook de eerste periode en daarna gingen we een stuk minder goed spelen. /Ik heb liever dat de ploeg goed blijft spelen en betrouwbaar blijft door het hele seizoen heen. Hopelijk leidt dat ook tot de nacompetitie."