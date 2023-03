Worden we woensdag wakker in een witte wereld?

In maart zitten veel mensen wellicht niet meer te wachten op winterse taferelen, maar Drenthe staat deze week toch een klein winters speldenprikje te wachten.

Woensdag zouden we zelfs wel eens wakker kunnen worden met een dun laagje sneeuw in het landschap, verwacht RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis.

"Maandag is er al kans op wat gladheid. In de ochtend trekken er wat kleine buien over en het is dan een graadje onder nul", vertelt Nienhuis. "Vanaf dinsdag gaat de koude lucht de greep op Drenthe uitbreiden. Er trekt een depressie over Denemarken en hier loopt dan de koude lucht binnen en die is onstabiel. Je krijgt dan buien die koudbloedig van karakter zijn."

Van natte sneeuw naar droge sneeuw

Volgens de RTV Drenthe-weerman zullen we dinsdag overdag al winterse buien voorbij zien komen. "Eerst in de vorm van natte sneeuw, in de avond misschien zelfs droge sneeuw. Woensdagochtend is het landschap dan misschien 'aangesuikerd', dan zijn er de beste papieren voor een wit landschap."

Maartse luchten