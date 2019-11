Alcides en vv Emmen spelen teleurstellend gelijk

Met de remise schieten beide clubs weinig op. Alcides blijft de nummer voorlaatst, Emmen staat een plek hoger. Het verschil tussen de twee Drentse verenigingen is een puntje.Dat de confrontatie op Sportpark Ezinge geen treffers opleverde, was vooral vanuit Emmens perspectief een verrassing. De formatie van trainer Hendrik Oosting scoort dit seizoen aan de lopende band. Met Sander de Grote heeft Emmen zelfs de topscorer van de competitie in de gelederen. Tegen Alcides moesten de gasten het echter zonder hun goaltjesdief stellen. De Grote haakte tijdens de warming-up geblesseerd af.In een kwaliteitsarme eerste helft was Alcides de iets betere ploeg. Koen Romme en Nick Kuiper waren dreigend, maar Emmen-keeper Lars van der Swaluw werd niet serieus in verlegenheid gebracht. De mannen van Oosting wisten de weg naar het vijandelijke doel geruime tijd niet te vinden. Danny Bos, de sluitpost van Alcides, kreeg voor de pauze vrijwel niets te doen.Na de hervatting beleefde Emmen een sterk kwartier, waarin met name Patrick Eberhard de score had moeten openen. De aanvoerder schoot onder meer van dichtbij over het doel. Daarna beet ook Alcides van zich af, maar een doelpunt leverde het niet op. Boye Keizer schoot over en Romme zag een inzet onschadelijk worden gemaakt door Van der Swaluw.