Lichaam van vrouw gevonden in auto Stieltjeskanaal (update)

De auto werd gevonden in het Stieltjeskanaal vlakbij Nieuw-Amsterdam, waarna het zoekteam de politie inschakelde. Het lichaam is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak van het slachtoffer.De Vierslagenweg (N853) is tussen Zandpol en de aansluiting op de A37 in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.De 55-jarige vrouw uit Erica vertrok op 30 oktober in haar auto in onbekende richting. Sindsdien is zij niet meer gezien. Haar broer liet aan RTV Drenthe weten zich enorm zorgen te maken.De beschrijving van de auto komt overeen met het voertuig dat nu door de berger uit het water is gehaald. De politie wilde nog niet bevestigen dat de auto daadwerkelijk van de vermiste vrouw is.Een woordvoerder van Signi Zoekhonden laat desgevraagd weten dat er vandaag met honden gezocht is op en rondom het kanaal. Het team zegt de auto te hebben geïdentificeerd en daarna de politie te hebben gebeld.Vorig weekend zochten de honden ook op dezelfde plek in verband met een vermiste vrouw. Tijdens die zoekactie werden volgens Signi Zoekhonden twee auto's in het water aangetroffen. Eén daarvan werd woensdag geborgen , maar was leeg en bleek niet van de vermiste vrouw te zijn.