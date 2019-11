SVBO verslaat Roden, VKW en GOMOS onderuit

In Barger-Oosterveld nam laagvlieger Roden het op tegen SVBO dat nog altijd bovenin meedoet in de 1e klasse F. Na een klein half uur kwam de thuisploeg dan ook op voorsprong door een treffer van Nick Hidding. Via Ronald Gerdes kwam niet veel later de 2-0 op het scorebord te staan.In de tweede helft speelde Roden een stuk beter en kwam de ploeg terug in de wedstrijd. Robin van de Tuin maakte een aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker viel niet. Ondanks de zege blijft SVBO derde in de stand met 15 punten uit 8 wedstrijden. Roden blijft voorlaatste met 4 punten uit 7 wedstrijden.VKW begon het duel met directe concurrent WVV op de vierde plaats in de stand. Beide ploegen waren dan ook lang aan elkaar gewaagd. De eerste en enige goal viel pas halverwege de tweede helft. Martijn Drent schoot de ploeg uit Winschoten op voorsprong. VKW wist niet meer op gelijke hoogte te komen.Daardoor zakt de ploeg uit Westerbork naar de zesde plaats met 11 punten uit 7 wedstrijden. VKW maakte nog een theoretische kans op de periodetitel, maar die eer gaat nu al naar SWZ.Nadat GOMOS uit Norg vorige week de derde zege mocht bijschreven werd de ploeg van Martin Drent vandaag de derde nederlaag toegekend. In de uitwedstrijd tegen Dalfsen gingen de geel-zwarten met 2-0 onderuit.GOMOS creëerde genoeg kansen. Jannes Siegers kwam meerdere keren gevaarlijk voor het doel, maar hij slaagde er niet in de bal in het net te werken. Na 70 minuten leek Dalfsen de score te openen, maar het doelpunt werd afgekeurd. Nog geen vijf minuten was het wel raak. Niet lang nadat Robert Elsinga de gelijkmaker had moeten maken, besliste de thuisploeg de wedstrijd bij 2-0.Dalfsen gaat door de zege voorbij aan GOMOS in de stand. De ploeg uit Norg staat negende met 10 punten uit 7 wedstrijden.