Vliegsport in Hoogeveen steeds populairder: 'Altijd leuk om je sport en passie te delen'

Het is bewolkt, maar dat deert de vliegers op vliegveld Hoogeveen niet. Het vliegseizoen is geopend en er is weer reuring op het vliegveld. Vandaag zijn er tussen de tien en twintig landingen op het vliegveld. Vliegen is populair.

In Hoogeveen zien ze al jaren dat het zweefvliegen steeds populairder wordt. In 2022 zijn er zo'n vierduizend landingen meer geweest dan twee jaar eerder. "Wij denken dat dat nog verder doorgroeit, want de kwaliteit van de baan wordt door heel veel vliegers die van buitenaf komen geprezen", vertelt Jur Stavast, voorzitter van Stichting Vliegveld Hoogeveen. "We hebben net de Brasserie kunnen openen en dat maakt het toch aantrekkelijker. Er zijn veel vliegvelden die geen restaurant meer hebben. En hier zijn veel mensen die komen om een kopje koffie te drinken, een gehaktbal te eten en even te ontspannen voor ze naar een ander vliegveld gaan of weer terug naar huis gaan."

Toch is de grens van het aantal vliegtuigen dat hier opstijgt en mag landen bijna bereikt. Er mogen in totaal 13.000 landingen plaatsvinden op het vliegveld. In 2022 waren er zo'n 11.500 landingen. "Dat heeft te maken met de geluidsdruk die er is door gemotoriseerde vliegtuigen. Maar dat wordt steeds minder." De stichting is in gesprek met de provincie om te kijken hoe het vliegveld in Hoogeveen toch kan groeien.

Elektrisch vliegen zou in de toekomst een optie zijn voor het vliegveld in Hoogeveen. Nu kan dat nog niet omdat daarvoor nog geen voorzieningen zijn. "Daar heb je oplaadpunten en heel veel stroom voor nodig. Daarover zijn we ook in gesprek met de gemeente en de provincie of we iets kunnen doen. Ook in samenwerking met het vliegveld Eelde en onze Duitse collega's."

'Altijd goed om je passie te delen'

In een van de hangars is Zakaria Mornly aan het klussen aan een vliegtuig. "We zijn vandaag bezig met de jaarinspectie van een tweezittervliegtuig. Dat is een check die elk jaar moet gebeuren. We kijken nu of alles goed is en wie weet, misschien gaat het vliegtuig vanmiddag de lucht in." Mornly vliegt nu zo'n twee jaar. Hij was op een nabijgelegen sportveld aan het sporten toen hij de vliegtuigen over zag komen. Hij kreeg interesse, ging stagelopen op het vliegveld en mocht een keer meevliegen. Hij was verkocht.

Ook Mornly merkt dat het zweefvliegen in zijn omgeving een onbekende sport is. "Niet iedereen weet wat zweefvliegen is. Als ik tegen mensen zeg dat ik aan zweefvliegen doe, dan vragen mensen me wat dat is." Hij vindt het leuk dat de sport steeds populairder wordt en merkt dat het ook drukker is geworden in Hoogeveen. "Het is altijd leuk om nieuwe leden te hebben en je sport en passie te delen met anderen." Bang dat er straks geen plek meer voor hem is om op te stijgen, is hij niet. "Gelukkig hebben we genoeg vliegtuigen. Zowel eenzits als tweezits, dus die rij zal wel meevallen", lacht hij.

Vrijheid

Ondertussen staat een groep jonge zweefvliegliefhebbers bij de landingsbaan. Het motorvliegtuig die het zweefvliegtuig de lucht in trekt, is net geland. Het zweefvliegtuig is ergens achter de wolken verdwenen. De 15-jarige Niels Dolsma geniet van het uitzicht en de vrijheid in de lucht. Voor het derde jaar op rij is Dolsma aan het vliegen in Hoogeveen. "Het is mooi weer, maar er staat ook best wel wat wind en er is af en toe wat regen", vertelt hij wanneer hij weer met beide benen op de grond staat. "Je moet opletten waar je heenvliegt, want je wordt afgedreven door de wind. Als je daar geen rekening mee houdt, dan heb je een probleem."

Rooskleurige toekomst

De toekomst van het vliegveld in Hoogeveen is rooskleurig, meent Stavast. "De afgelopen jaren zijn we ook financieel positief eruit gekomen. Daarvoor hadden we toch wat financiële problemen. Die zijn er nu niet. We denken dat er meer hangars worden gebouwd in de komende jaren. Op die manier hebben we een stevige basis voor de toekomst van dit vliegveld."