Periodetitels voor Protos en Pesse

Protos uit Coevorden begon als underdog aan de strijd om de periodetitel in de 3e klasse C. De ploeg moest zelf winnen, maar dan had Ter Apel alsnog aan een gelijkspel genoeg. Protos deed wat het moest doen tegen HODO uit Hollandscheveld. Robin Soppe was met een hattrick de grote man van zijn ploeg. Ook Bram Mittendorff pikte een doelpunt mee. Hij maakte de openingstreffer. Dave Padding scoorde de eretreffer voor HODO.Ter Apel 96 speelde een uitwedstrijd tegen Sellingen en had dus aan een gelijkspel genoeg. In de 76 minuut scoorde Ian De Vrieze voor de thuisploeg en maakte daarmee een einde aan de kansen voor de Groningers.Ook CEC uit Emmer-Compascuum maakte nog kans op de periode, maar op eigen veld werd met 1-2 verloren van Erica SC. Al na vijf minuten leidde een eigen doelpunt de achterstand in. Via Tom Rengers kwam CEC wel weer op gelijk hoogte, maar na rust bepaalde Pelle de Vries de eindstand.Met 16 punten uit 8 wedstrijden is Protos de eerste periodekampioen. Ter Apel, Musselkanaal en CEC volgen op 15 punten.Ook in de 3e klasse D is een Drentse club er in geslaagd de periodetitel te pakken. Die eer gaat naar SV Pesse. De club debuteert in de 3e klasse en doet het daarin boven verwachting goed.Vorig jaar verzekerde het zondag-elftal van SV Pesse zich van promotie naar de 3e klasse. Dit voor het eerst in de geschiedenis van de club. Pesse is dit seizoen nog ongeslagen en won al zes keer.Door deze goede reeks had Pesse het behalen van de periodetitel vandaag in eigen hand in de uitwedstrijd tegen FC Assen. Met een 0-3 zege zette de promovendus de periodetitel glans bij. Erwin Strijker, Remmert Verbrugge en Jasper van Slooten zorgden voor de treffers.Pesse behaalde in de eerste periode 10 punten uit 8 wedstrijden. DIO Oosterwolde staat tweede met 18 punten. Ook Ruinen maakte voor vandaag nog kans op de periodetitel, maar die ploeg kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel bij Oldeholtpade. Ruinen staat daardoor derde met 16 punten.