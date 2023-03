John Franke: 'Deze vlog nummer 201 is het einde van mijn leven'

"Nou goeiedag eem", met die woorden begint John Franke zijn allerlaatste vlog. De politicus en ondernemer uit Zuidlaren overleed gisteren aan de gevolgen van longkanker. Een dag voor zijn dood nam hij nog een laatste vlog op.

Via zijn vlogs nam Franke de mensen mee in het proces rondom zijn ziekte. De Zuidlaarder had longkanker en maakte zich onder meer hard voor een bevolkingsonderzoek rondom deze ziekte. "Het hele proces hebben jullie in 200 vlogs kunnen volgen. En in vlog nummer 201 moet ik helaas zeggen dat dit het einde van mijn leven is", zo vertelt Franke.

"In twee dagen tijd ben ik bedlegerig geworden en heb ik vrijwel geen lucht meer. De drains zijn verstopt, daar kunnen ze niks meer aan doen. Het is het simpele feit dat het leven voorbij is." In de laatste vlog bedankt Franke onder meer zijn artsen, de mensen in zijn omgeving en ook de kijkers van zijn vlogs en de mensen die reageerden. "Als ik zie wat de reacties nu zijn, kan ik alleen maar trots zijn en dat ben ik."

Bevolkingsonderzoek

Franke doet in zijn laatste vlog ook nogmaals de oproep om werk te maken van het longkankerbevolkingsonderzoek: "Laat het geld geen rol spelen. Maak van het kwartje van Kok nu een kwartje van Kuipers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, red.). Ieder kwartje op een pakje sigaretten betaalt een roker met gemak en dan kunnen jullie alles financieren. Ik hoop dat er zo snel mogelijk het een en ander geïmplementeerd wordt. Samen met preventie is dat een belangrijk onderdeel."

'Total loss'

In de vlog vertelt de ondernemer over zijn dood. "Dit was het, ik kan het allemaal niet spannender maken. Zaterdag 4 maart zal rond 12.00 uur mijn leven het einde vinden en daar heb ik rust mee. Want ik ben total loss. En dat wil je niet. Lieve mensen, ik hou van jullie. Hou je taai en denk er goed aan; leef je leven. Blijf leven, al ben je zo ziek als ik ben geweest, blijf leven. Zorg dat iedereen trots op je kan zijn, ik heb dat blijkbaar gerealiseerd. Aan jullie de taak dat ook te blijven doen. We'll meet again somewhere."