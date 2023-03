De week van Drenthe: teleurgestelde gezichten en grote glimlachen

Een ijsvereniging in Odoorn die in zak en as zit en een paardenhouder die baalt van Staatsbosbeheer. Er waren deze week wat chagrijnige gezichten te zien in onze provincie. Maar het plan dat we op provinciale wegen straks zestig moeten rijden, dat kan volgens een verkeerspsycholoog de prullenbak in en dat zorgt vast voor een glimlach bij veel automobilisten. Net als de reclamecampgane van Marketing Drenthe. Dit speelde deze week in Drenthe.

Het is een waardeloze winter voor de meeste ijsverenigingen vanwege de warme temperaturen. Schaatsen kon slechts heel kort en op een beperkt aantal ijsbanen. Voor ijsvereniging Schoonmeer in Odoorn gaat de winter van 2022-2023 de geschiedenis in als dramatisch. Maandagochtend worden de smeulende resten van het verenigingsgebouw ontdekt. Uitgebrand. De oorzaak? Onbekend.

Tikkeltje trotser en een grote glimlach

Drenthe is het einde, Amen. Of: je kan hier door de bomen het bos zien. Het zijn enkele teksten die je sinds deze week op rode borden langs de Drentse wegen kunt vinden. Ze zijn afkomstig van Marketing Drenthe, dat vindt dat we best wat trotser mogen zijn op onze provincie. Een glimlach achter het stuur wordt ook gewaardeerd.

Die glimlach hadden veel inwoners woensdag in ieder geval wel. Op de eerste dag van de meteorologische lente is het heerlijk weer en trekken velen eropuit, want het is ook nog eens voorjaarsvakantie. Dat zorgt voor drukte op het Hoitingerveld. Schaapherder Judith de Groot ervaart het als een feestje. "Ik ben de hele dag met mensen in gesprek, omdat ze graag willen weten hoe ik mijn werk precies doe. Dat maakt het extra leuk."

'Gewoon tachtig houden'

Als het aan Veilig Verkeer Nederland ligt, wordt op verschillende tachtig kilometer wegen de snelheid verlaagd naar zestig kilometer per uur. Volgens de organisatie vindt 41 procent van alle dodelijk ongelukken plaats op deze provinciale wegen. Dat zou komen doordat het vaak smalle wegen zijn waar je dicht naast elkaar rijdt en er staan regelmatig dikke bomen langs de weg.

Verkeerspsycholoog Cees Wildervanck vindt het plan niet realistisch. "Als een weg niet aangepast wordt maar je plaatst wel andere snelheidsborden, dan heeft dat helemaal geen zin. Die borden worden vaak ook nog eens over het hoofd gezien. En een brede weg nodigt nou eenmaal uit om harder te rijden." Sterker nog, Wildervanck denkt dat het verlagen van de snelheid zelfs gevaarlijker kan worden. "Een deel zal zich aan de snelheid van zestig houden, maar een deel ook niet. En dan gaan mensen elkaar inhalen, nou dat is levensgevaarlijk op zo'n weg."

Verboden toegang voor paarden

Paarden mogen sinds kort niet meer op of langs wandelpaden in de Zeegser Duinen lopen. En dat is een dikke strop voor paardenhouder Arjen Schuiling. Onder meer vanwege de stikstofcrisis stopte hij als akkerbouwer en begon hij een pensionstal op zijn boerderij aan de rand van de Zeegser Duinen. Maar nu mogen zijn klanten niet meer met hun paard het natuurgebied in.