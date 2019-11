Stichting Catch heropent op nieuwe plek in Angelslo

Stichting Catch voorlopig niet welkom in wijkcentrum Angelslo

Intrekken subsidie aan Catch Emmen ongegrond

De organisatie ondersteunt jongeren bij het bouwen aan hun toekomst door bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en sport aan te beiden. Nieuw is dat de stichting ook ouderen gaat helpen, bijvoorbeeld met hun belastingaangifte.De stichting was sinds vorig jaar dakloos. Ze moest uit haar onderkomen in het wijkcentrum vertrekken nadat de gemeente Emmen de subsidie stopzette. Deze zou onterecht verstrekt zijn, maar de gemeente heeft later erkend fout geweest te zijn bij het stoppen van de subsidie.Catch voorman Kadir Arslan verwacht dagelijks alweer veel jongeren te verwelkomen. "We hebben dit weekend de nieuwe ruimte met ongeveer twintig jongeren verbouwd en er zijn al veertig aanmeldingen."Het ontbreken van subsidie is volgens hem geen probleem in de nieuwe situatie. "We werken niet langer met betaalde krachten maar alleen met vrijwilligers. Bovendien betalen we bijna geen huur. In ruil daarvoor helpen de vrijwilligers ook ouderen met vragen over belasting, toeslagen en of problemen met de gemeente Emmen of instanties", laat Arslan weten.