FC Emmen kansloos in Den Haag tegen AZ: 3-0

Ondanks de nederlaag blijft FC Emmen toch gewoon 13e in de eredivisie. Het gat met de gevarenzone blijft 3 punten en de twee clubs die op dit moment op een degradatieplek staan, VVV en RKC, hebben respectievelijk 4 en 9 punten achterstand op de Drentse club.Één moment had de wedstrijd een ander gezicht kunnen geven. Dat moment was kort voor rust toen Sergio Peña met een fraaie steekbal Marko Kolar bediende in de zestien. De spits van Emmen zag zijn schot, met wat geluk, gekeerd worden door Marco Bizot. Het had de 1-1 kunnen zijn. Maar in plaats van de gelijkmaker vlak voor de pauze, viel de 2-0 op slag van rust. Uit een corner, die in eerste instantie nog werd uitverdedigd, kwam de bal bij Jonas Svensson. De voorzet van de rechtsback werd verkeerd ingeschat door Michael de Leeuw en Keziah Veendorp, terwijl ook Dennis Telgenkamp niet in de buurt was. Myron Boadu tikte simpel binnen en zorgde voor de 2-0.FC Emmen hield nog lang stand in Den Haag, ook al was de thuisclub veelvuldig in balbezit. In de 36e minuut was het dan toch raak. Svensson werd na een steekpass getorpedeerd door Telgenkamp in de zestien. De doelman dook vervolgens, bij de penalty, nog wel naar de goede hoek maar de bal van Koopmeiners was zuiver en hard genoeg: 1-0.In de tweede helft kwam Emmen er niet meer aan te pas en leek Lukkien te kiezen voor een kleine nederlaag in plaats van een alles of fniets-strategie. Hij wisselde positioneel en liet bovendien Anco Jansen, Miguel Araujo en Shani Tarashaj de gehele wedstrijd op de bank.De hoge score kwam er niet, maar AZ prikte nog wel een derde binnen. Calvin Stengs schoot in de 58e minuut de 3-0 binnen.Over twee weken speelt FC Emmen, op zondagmiddag 14.30 uur, bij hekkensluiter RKC in Waalwijk.