Drenthe Toen-podcast: Van Drenthe naar Kaap de Goede Hoop, de familie van Sybrand Buma

"Je verbrandt letterlijk al je schepen achter je en je komt in een totaal andere wereld terecht. Het is een bovenlaag die daar de lakens uitdeelt. Het kent elkaar daar ook. Hij trouwt er met een vrouw van de familie Van der Poel die al in de 17e eeuw naar Zuid-Afrika is gegaan. Ze krijgen uit mijn hoofd, iets van tien kinderen of zo, waar natuurlijk een aantal weer van sterft", weet de Leeuwarder burgemeester.

Buma: "Twee zoons worden naar Nederland gestuurd voor hun opleiding. Dat is wel heel bijzonder. 10 en 11 jaar zijn ze, en worden gewoon door hun ouders op een zeilschip gezet. In drie maanden tijd moeten die twee jochies zonder ouders naar Nederland toe. Die komen in Rotterdam aan en vandaar gaan ze naar Drenthe. Ze worden in huis genomen bij de gouverneur. Natuurlijk allemaal weer familie van elkaar. Later gaan ze rechten studeren in Groningen. Een van die jongens is Cornelis Hiddingh, en dat is mijn voorvader en die bleef in Drenthe." Het is de 'opa Hiddingh' van het portret in Buma's ouderlijk huis.