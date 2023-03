Werknemers Forbo-Novilon Coevorden staken komende week

Werknemers van vloerenbedrijf Forbo-Novilon in Coevorden staken voor onbepaalde tijd. Vakbond FNV en het bedrijf kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao.

De vakbond had het bedrijf een ultimatum tot zes uur gisteravond gegeven, maar hier is niet op gereageerd door de werkgever. "We hebben niets gehoord", laat vakbondsbestuurder Janwillem Compaijen weten.

De staking begon gisteravond tien uur. "De nachtploeg is niet aan werk gegaan. Vandaag is een actie bij het oude kantoor aan de Holwert, waarna we naar het actiecentrum aan De Loo gaan. We staken door tot vrijdagmorgen zes uur. Dan drukken we op de pauzeknop en gaan we dinsdag weer verder."