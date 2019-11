Tom Hiariej: De tweede helft leek wel negentig minuten te duren

FC Emmen-middenvelder Tom Hiariej was na afloop vrij kort in zijn commentaar op het duel in Den Haag tegen AZ. "Het voelde vrij kansloos."

FC Emmen kansloos in Den Haag tegen AZ

"We hielden ze nog best lang tegen en in het eerste half uur deden we het ook wel aardig. Na de 2-0, terwijl we kort daarvoor een spaarzame kans hadden op de gelijkmaker, was het wel gespeeld. De tweede helft leek wel negentig minuten te duren.""En laten we maar stoppen met het interview, want ik weet ook niet zoveel meer te zeggen. Op naar de volgende ronde, RKC uit."