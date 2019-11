Onze Club #10: Zevenklapper en periodetitel voor Peize, bizar resultaat vv Emmen: geen goals

Een ploeg die garant staat voor doelpunten, zowel voor als tegen, is zondaghoofdklasser vv Emmen. In de negen wedstrijden tot gistermiddag vielen er al 62 goals te zien bij de rood-witten, maar uitgerekend nu de camera van Onze Club aanwezig was bleven doelpunten uit. Alcides - vv Emmen eindigde derhalve in 0-0.

De tiende aflevering van Onze Club

Gelukkig maakte vv Peize dat compleet goed, want de zondagderdeklasser pakte in stijl de 1e periodetitel door met 7-0 te winnen van Muntendam.Hoogeveen zondag blijft door de 2-0 zege op HBS medekoploper in de zondaghoofdklasse A en de collega's op de zaterdag blijven uitstekend in het spoor van koploper Achilles 1894 in de 3e klasse C. Zaterdag werd BSVV met 3-0 opzij gezet.In de 2e klasse J verraste De Weide op eigen veld FC Meppel, dat nog mocht hopen op de eerste periodetitel. De laagvlieger uit Hoogeveen won met 5-1.Het Onze Club Sterrenteam, SC Elim, hoopte het feest vanwege het 70-jarig bestaan van de club extra groot te maken door de eerste thuiszege van het seizoen te pakken. Of dat lukte ziet u in de tiende aflevering van Onze Club...