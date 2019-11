Dick Lukkien: Gewisseld om meer tegengoals te voorkomen

FC Emmen kansloos in Den Haag tegen AZ: 3-0

"Van dit AZ verliezen is geen schande. Zeker tussen de 1-0 en de 3-0 gaven ze flink gas en dan hebben ze voorin zoveel kwaliteit met snelheid en positiewisselingen", aldus Lukkien. "Uiteindelijk moesten we teveel keuzes maken op een tempo wat misschien wel te hoog voor ons is waardoor we de goals tegen krijgen."Toch vond Lukkien dat de eerste twee goals wel te gemakkelijk vielen. "Je hoopt op een scenario dat het tot de rust 0-0 blijft of dat je stiekem op 1-0 voor komt. Nou dat leek er lange tijd op, totdat Dennis Telgenkamp heel onstuimig uitkomt en een penalty veroorzaakt door Svensson omver te lopen. Naar mijn mening had hij meer een schijnbeweging moeten maken, dus eerst uitkomen en dan terug te gaan. En bij die tweede goal, vlak voor rust, zijn we simpelweg niet meedogenloos genoeg."De oefenmeester uit Veendam startte niet met de Peruviaanse aanwinst Miguel Araujo ("Ik vond dat het centrum het vorige week tegen Vitesse heel goed deed") en bracht hem, net als Anco Jansen en Shani Tarashaj ook niet later binnen de lijnen. Jafar Arias, Luciano Slagveer en Robbert de Vos kregen wel speelminuten. "Na de 3-0 kan je ze brengen, maar bijvoorbeeld Shani is een echte spits. Luciano is een aanvaller, maar helpt ook altijd mee in verdedigend opzicht. Al met al heb ik gewisseld om vooral niet meer tegengoals te krijgen. Het doelsaldo kan doorslaggevend zijn."Aanvoerder Michael de Leeuw vond dat Emmen niet eens tegen een super AZ speelde. "Maar we zijn er al met al wel kansloos afgegaan. Die tweede goal was cruciaal. Krijg je die niet tegen en blijft het lang slechts 1-0, dan kan je nog iets forceren. Nu was dat natuurlijk een lastig verhaal."