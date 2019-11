Sweel blijft op koers voor eerste periodetitel

De tiende aflevering van Onze Club

Sweel staat overigens nog wel op de tweede plaats in deze 4e klasse D, omdat de club twee duels minder heeft gespeeld dan KSC. De geelhemden hebben 19 punten, maar uit 8 duels. Ook Titan maakt nog kans op het winnen van de eerste periodetitel, want de club uit Nieuw Weerdinge heeft door de 4-1 zege op VIOS Oosterhesselen 17 punten uit 7 duels.Zondag 22 december kan de beslissing vallen in de strijd om de 1e periodetitel, want die dag staat het inhaalduel tussen Sweel en Titan gepland. Bij een zege gaat de periodetitel naar Sweel. Wint Titan of eindigt het duel gelijk, dan heeft Sweel nog een kans of beter: dan moet Sweel stand houden in het restant van het gestaakte duel tegen EHS'85. Die wedstrijd werd vorige week gestaakt in de 85e minuut. Wanneer die wedstrijd wordt uitgespeeld is nog niet bekend.KSC boog gisteren een 1-0 achterstand tegen Sleen om in een 3-1 overwinning. Vrielink, Huizing en Van der Velde waren de doelpuntenmakers voor KSC, terwijl Warmolts scoorde voor Sleen. Overigens herstelde KSC zich pas in het laatste 17 minuten, waarin de ploeg 3 keer scoorde.Net als KSC boog ook Titan een 1-0 achterstand om in een zege. Door treffers van Hendriks, Over, Moesker en Stap werd het 4-1 voor Titan.Clifford Clinton opende de score voor Sweel tegen Balkbrug en uit een vrije trap van Rick ter Avest kopte Roald Vrieling nog voor rust de 2-0 tegen de touwen.Na rust scoorde Clinton zijn tweede treffer en was het daarna de beurt aan Richard Speelman. De topschutter van Sweel en de complete 4e klasse D bracht met twee treffers zijn seizoenstotaal op 10.