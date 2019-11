Mercurius schuift voor zon: 'Verrekt klein puntje'

Mercurius is de kleinste planeet in ons zonnestelsel en draait in slechts 88 dagen rond de zon. Elke 116 dagen staat Mercurius tussen de aarde en de zon in, maar meestal staat de planeet net boven of net onder de zon en is hij niet te zien. Af en toe staan de zon, Mercurius en de aarde wel precies op één lijn en dat is de Mercuriusovergang."Je ziet het silhouet van de planeet vanmiddag voor de zon langstrekken", legt Albert Weishaupt van het Planetron in Dwingeloo uit. "Mercurius is echter niet zo groot en staat op gigantische afstand van ons, namelijk honderd miljoen kilometer. Als de zon tien centimeter groot zou zijn, dan is Mercurius op die schaal ongeveer een halve millimeter. Het is dus een verrekt klein puntje."Met een verrekijker of een telescoop op een statief is de zogeheten Mercuriusovergang mogelijk te volgen. "Maar je moet zeker nooit door zo'n apparaat kijken. Voor je ogen is dat vernietigend", waarschuwt Weishaupt. "Je moet de zon met je verrekijker projecteren op een wit vel papier en dan kun je misschien het puntje ontdekken. Met het blote oog is de overgang niet te zien."Het verschijnsel begint om 13.36 uur. Mercurius is dan een klein stipje voor de zon. Om 16.53 uur gaat de zon onder, met Mercurius ervoor. De overgang eindigt onder de horizon. Na vandaag moeten we dertien jaar wachten op een nieuwe Mercuriusovergang.