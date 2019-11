OCS #8: Geen traktatie op verjaardag Elim

"Het is broodnodig om vandaag te winnen en aansluiting te houden met de middenmoot. Ik denk dat het zeker kan." Doelman Alex Padding is goed gemutst op de verjaardag van Elim."Het kan voor velen een verrassing zijn, maar e beginnen met dezelfde elf. We gaan niemand slachtofferen na de wedstrijd van vorige week", legt hoofdcoach Jan-Otto Benjamins in de kleedkamer uit. De jubilaris ging tegen DZOH met liefst 6-0 ten onder."De eerste paar wedstrijden hebben we goed gevoetbald en de punten niet kunnen pakken", legt Marcel Klomp voor het thuisduel met Drenthina uit. "Het afmaken en verdedigen gaat het moeizaam."Het Onze Club Sterrenteam mikt tijdens het jubileum op en traktatie: drie punten. Jay Doldersum zet Elim nog op voorsprong. Na een rode kaart van broer Daymen Doldersum maakt Drenthina, via Max Alders, rap de 1-1.Na rust komt Elim, met een man minder, opnieuw op voorsprong. Weer is het Jay Doldersum die het niet vindt. Een vrije trap van de jongeling gaat fraai binnen. Joël Zweerink maakt vanaf de stip opnieuw gelijk.In de slotfase krijgen de rood-witten de deksel op de neus. Kees Plaatje is de 'partycrasher' uit Emmen. Na de 2-3 druipt het thuispubliek af. Elim blijft op drie punten uit zeven duels in de tweede klasse J.