75 jaar bevrijding: Drentse foto's uit Tweede Wereldoorlog gezocht

Oorlogsfoto's inbrengen

Beschikt u over foto's uit de Tweede Wereldoorlog die gebruikt mogen worden voor de expositie? Neem dan contact op met het Drents Archief via info@drentsarchief.nl of 0592-313523. Of breng ze persoonlijk langs aan Brink 4​ in Assen.

Om de oorlogstijd te herdenken zoekt het kennis- en informatiecentrum over oorlog, Holocaust en genocide nog naar Drentse oorlogsfoto's. In 2020 is het namelijk 75 jaar geleden dat ons land bevrijd werd en de vijftig foto's uit onze provincie met de meeste betekenis worden in Drenthe geëxposeerd.Een selectie van de foto's wordt naar Den Haag verstuurd, waar in de Tweede Kamer een expositie met foto's uit alle provincies plaatsvindt.Op zoek naar de vijftig foto's die het beste het verhaal van de Tweede Wereldoorlog vertellen is voormalig Drents historicus Michiel Gerding op zoek naar beelden die nog bij mensen thuis liggen. De foto's worden gescand en desgewenst teruggegeven aan de eigenaar."Behalve foto’s zijn wij ook op zoek naar de verhalen bij de foto’s. We vermoeden dat er nog heel veel materiaal bij mensen thuis ligt", vertelt Mark Goslinga van het Drents Archief. "In familiealbums, fotoalbums, op zolder, of in de kast; noem maar op. Juist over de Tweede Wereldoorlog zijn we op zoek naar nieuw fotomateriaal."Ook familiekiekjes uit oorlogstijd en foto's van toenmalige straatbeelden zijn gewenst. Eigenlijk is alles welkom. De werkgroep zoekt dan ook naar foto’s over militaire strijd, vervolging en onderdrukking, collaboratie en verzet, maar ook van het dagelijks leven.In november en december zullen op meerdere plekken in de provincie bijeenkomsten worden gehouden waarop alle ingebrachte foto’s verzameld worden. Foto's kunnen ook altijd rechtstreeks naar het Drents Archief worden gebracht.RTV Drenthe zal regelmatig verhalen publiceren over de foto's en de verhalen daarachter.