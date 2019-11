Aandacht voor gevaren social media in Emmen

Henk Wesseling is directeur van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Zuidoost-Drenthe en hij trekt samen met een werkgroep de kar. Een van de gevaren waar jongeren volgens hem mee te maken krijgen is sexting, het delen van seksueel getinte berichten, foto's of video's van zichzelf via mobiele telefoons."Een jongen kan aan zijn vriendinnetje vragen om eens een leuke foto door te sturen. Zo'n meisje zegt vaak eerst nee, maar als hij nog eens aandringt wordt de druk groter. Uiteindelijk kan zij besluiten om het toch te doen", vertelt Wesseling. "Maar als de verkering na een jaar uitgaat en de jongen boos is, bestaat het risico dat de foto's worden verspreid. Eerst komen ze terecht bij vrienden en die verspreiden het op hun beurt ook weer in appgroepen."De Week van de Social Media maakt onderdeel uit van de Week van de Mediawijsheid met als thema ‘Weet wat je doet’. Onderwerpen als gameverslaving komen ook ter sprake. Wesseling haalt het verhaal aan van Laurens Veltman, psycholoog maar ook ervaringsdeskundige als het gaat om gameverslaving. "Hij geeft daar lezingen over. Hij heeft nu zijn eigen bedrijf, maar werd op de middelbare school over het hoofd gezien", zegt Wesseling. "Hij was een klein jongetje dat heel goed kon leren. Op school zagen ze hem aan voor een brugklasser.""Hij is gaan gamen en in die wereld werd hij iemand. Hij behoorde tot de top van Nederland en daarna van de wereld. Zijn prestaties op school gingen naar beneden en hij zakte voor zijn examen. Dat is het risico van tien tot twaalf uur per dag gamen," vertelt Wesseling.De campagne wordt elk jaar georganiseerd en is met name zichtbaar in scholen en lokale bibliotheken. De Week van de Mediawijsheid duurt tot en met komende vrijdag.