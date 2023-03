Wegen buiten de bebouwde kom minder vaak gezien als racebaan

Het aantal verkeersboetes op wegen buiten de bebouwde kom is in Drenthe vorig jaar met meer dan een derde gedaald, ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit cijfers van het CJIB, het Centraal Justitieel Incassobureau. Op de snelwegen in de provincie is ook minder vaak te hard gereden: daar zijn vorig jaar 3 procent minder bekeuringen uitgedeeld.

In dorpen en steden is juist iets meer te hard gereden. Daar zijn vorig jaar bijna 2000 boetes meer uitgeschreven dan twee jaar geleden. Dat is een stijging van zo'n 5 procent. Een iemand heeft het overigens wel erg bont gemaakt. Die reed tussen de 50 en 55 kilometer per uur te hard, binnen de bebouwde kom.

Vorig jaar zijn er in Drenthe 73.250 snelheidsboetes opgelegd. Dat is zo'n 12 procent minder dan twee jaar geleden. Landelijk is er sprake van een daling van zo'n 2 procent.

Parkeren

Een opmerkelijke stijging in boetes was vorig jaar in het fout parkeren en stilstaan. In het hele land zijn dat er bijna 60.000 meer dan in het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring kan zijn dat na de coronacrisis weer meer werd geparkeerd in stadscentra omdat de winkels weer open waren. In Drenthe gaat het om zo'n 500 extra boetes.

Niet alleen verkeerd parkeren of stilstaan is vaker voorgekomen, dit geldt ook voor het aantal bekeuringen voor keren op de Drentse snelwegen. Dat is met 60 procent toegenomen. Deze stijging is mogelijk te wijten aan de boerenprotesten, waarmee ze snelwegen blokkeerden.

Bijna 100.000 verkeersboetes

Over heel Drenthe gezien zijn er vorig jaar bijna 97.000 verkeersboetes opgelegd. Naast de snelheidsboetes gaat het bijvoorbeeld om niet-handsfree bellen, negeren van een inhaalverbod of rijden zonder gordel om. Twee jaar geleden werden er nog meer dan 105.000 boetes uitgeschreven in Drenthe.