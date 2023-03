Theaterspektakel over Boer Koekoek: 'Parallel trekken met nu en zestig jaar geleden'

Het is vandaag precies zestig jaar geleden dat de boerenopstand in Hollandscheveld plaatsvond. Stichting het Pauperparadijs en Theater de Tamboer komen samen met een theaterstuk over de gebeurtenis, waarvan de leiding in handen was van Boer Koekoek. Tijdens een persconferentie in Café Mol in het dorp werden de plannen uit de doeken gedaan.

De acteurs werden gepresenteerd en een deel van de vormgeving van het decor werd besproken. Eén van de mensen achter het theaterstuk is Tom de Ket, hij heeft het script geschreven en neemt de productie op zich. Volgens hem wordt het een theatrale gebeurtenis.

'Het wordt een groot spektakel'

"We maken gebruik van een grote loods in Hollandscheveld. De achtergevel hebben we eruit gehaald, het publiek kijkt over een groot veld heen. In de loods en in het veld maken we gebruik van attributen van de agrarische sector. Bijvoorbeeld trekkers met wagens, maar in het veld staan ook grote melkbussen die op een gegeven moment gaan spuiten. Zelfs boerderijen gaan in de fik, het wordt een groot spektakel."

Ook zal er veel worden ingezet op de muziek. "Er komen grote blauwe tonnen waar men op kan slaan, die produceren weer een mooi geluid. Je moet ook denken aan landbouwapparatuur of hekken waar op wordt geslagen."

Verschillende verhaallijnen

Op de locatie kunnen straks zo'n duizend mensen per voorstelling genieten van het optreden. Volgens De Ket is dat hetzelfde aantal dat ze ook bij de shows Het Pauperparadijs en Mammoet hanteerden.

Het verhaal zelf gaat over boer Koekoek, de boerenopstand in 1963 en hoe hij daardoor in de Tweede Kamer kwam met drie zetels. Maar dat is niet het enige, volgens de schrijver van het stuk worden er twee verhaallijnen gespeeld.

"Er zijn veel paralellen te trekken tussen zestig jaar geleden en nu. Nu speelt er ook veel rondom de boeren. Dus er komt een stuk rondom Boer Koekoek, maar ook over Hollandscheveld in het nu. Alle acteurs komen ook in beide verhalenlijnen voor", vertelt De Ket.

Het verhaal in deze tijd gaat over een jongeman die eigenlijk de boerderij van zijn vader moet overnemen. Hij wil dat helemaal niet, want hij ziet geen toekomst meer in het boerenbedrijf, maar dat durft hij niet te zeggen tegen zijn vader. De jongen ziet wel wat in een bedrijf dat kweekvlees wil produceren, ook wordt hij verliefd op een vrouw in het dorp met zo'n bedrijf. "Het laat de onderlinge problemen goed zien", aldus de theatermaker.