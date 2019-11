Pijnlijke misser politie bij zoektocht vermiste vrouw

De politie vond gisteravond het lichaam van de 55-jarige vrouw die sinds 30 oktober werd vermist. Ze werd in haar auto gevonden in het Stieltjeskanaal. Vorige week meldde Signi Zoekhonden al dat er op die plek een auto op de bodem zou liggen. "De familie heeft langer in onzekerheid over hun dierbare gezeten, dat betreuren wij ontzettend", zegt politiewoordvoerder Kalina Pruntel."Op 4 november werd er melding gedaan door Signi Zoekhonden, die melding is niet uitgelezen", laat Pruntel weten. "Gisteren kwam er opnieuw een melding binnen van Signi, die is wel direct opgepakt en dat heeft geleid tot de berging."De stichting Signi Zoekhonden vond vorige week twee auto's. "Daarvan hebben we meteen melding gemaakt. Een auto kon toen wel opgedoken worden, maar er was voor de tweede auto geen tijd", zegt Norbert Dikkeboom van Signi Zoekhonden."Deze eerste melding is wel doorgekomen", geeft Pruntel aan. Daarop volgde een zoekactie , maar de vermiste vrouw werd niet gevonden.Toen de stichting Signi Zoekhonden vervolgens niets meer hoorde over de tweede auto, is de stichting afgelopen weekend weer teruggegaan. Hierbij werden alsnog de auto en de vermiste vrouw gevonden. Daarna kwam de politie wel in actie.De politie heeft inmiddels contact gehad met de nabestaanden en Signi. "We hebben excuses gemaakt. Het is heel vervelend hoe het is gegaan en dit zou niet mogen gebeuren."