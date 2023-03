Wildplassen is terug van weggeweest: bijna verdrievoudiging

Wildplassen is weer helemaal in de mode. In onze provincie is er vorig jaar sprake van bijna een verdriedubbeling. Twee jaar geleden werden er nog geen honderd boetes uitgeschreven voor wildplassen en -poepen. Vorig jaar ging het om 284 boetes.

Vooral in de gemeente Meppel lijkt wildplassen een nieuwe rage. 203 van de 284 wildplasboetes komen uit deze gemeente. In 2021 ging het nog om 41 bekeurde wildplassers. Bijna een vervijfvoudiging dus. Dat blijkt uit cijfers van het CJIB, dat de boetes voor de overheid int. Ook in de gemeente Emmen gaat het om een aanzienlijke stijging van het aantal boetes voor wildplassen: van 5 naar 18.

Landelijke stijging