Flexibele woningen PBH-terrein Zuidlaren moeten Tynaarlose woningmarkt lucht geven

De druk om een goed onderkomen te vinden voor bijna honderd statushouders in de gemeente Tynaarlo, is volgens wethouder Miguel Ririhena (GroenLinks) 'heel hoog'. Vandaar dat hij hoopt zo snel mogelijk met een duidelijk plan te komen voor flexibele huisvesting op het Prins Bernhardhoeve-terrein in Zuidlaren.

De gemeenteraad wordt in ieder geval gevraagd een bedrag van 750.000 euro beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van het terrein. Met dat geld moeten de nutsvoorzieningen, toegangswegen en riolering in orde worden gemaakt. Burgemeester Marcel Thijsen kwam in december vorig jaar al met het bericht dat de gemeente zo snel mogelijk flexibele woningen wil bouwen op het PBH-terrein.

Ook spoedzoekers van campings

De woningen zijn specifiek bedoeld voor 'statushouders': asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland. Vorig jaar is het de gemeente Tynaarlo niet gelukt om aan de taakstelling die de provincie Drenthe geeft te voldoen. "De huisvesting van 12 statushouders van vorig jaar staat nog open", zegt wethouder Ririhena. "Daar komen dit jaar nog eens 82 statushouders bij."

Daarnaast gaf burgemeester Thijsen eerder aan dat spoedzoekers die bijvoorbeeld van campings komen waar gehandhaafd wordt op recreatieve bewoning, mogelijk ook onderdak kunnen krijgen in flexibele woningen.

Voldoen aan de taak

"De woningmarkt loopt helemaal vast", zegt Ririhena. "Dat zie je ook bij mensen die wachten op een sociale huurwoning. Als gemeente hebben we te weinig sociale huurwoningen. Ik geloof dat 15 procent van onze woningen in die categorie valt, terwijl landelijk beleid 30 procent is. Met flexibele huisvesting hopen we wat lucht te krijgen op de woningmarkt."

Als het aan hem ligt, worden die woningen zo snel mogelijk gerealiseerd. "We moeten aan de taakstelling van de provincie Drenthe voldoen. Daarbij hebben we de provincie ook nodig. Op de achtergrond zijn we al in gesprek met partijen die de tijdelijke woningen gaan neerzetten en exploiteren."

7 jaar