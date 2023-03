Grote klimhal in Vries staat er nog lang niet, maar komt er wél

Het wil nog maar niet vlotten met de nieuw te bouwen klimhal in Vries. Volgens mede-eigenaar Joyce Top is de planning volledig over de kop gegaan.

Top kocht de voormalige Eswalmanege in 2019 met haar man Hans. In het najaar van 2021 toonden raad en college van de gemeente Tynaarlo zich positief over de plannen voor het bedrijf 'Woodstone Experience'. In de gebouwen van de manege in Vries moet een grote klimhal komen, met ruimte voor feesten, vergaderingen en teambuildingsdagen. 2024 werd voorzichtig genoemd als openingsjaar, maar dat wordt in ieder geval niet gehaald.

Volgens Top komt dat voornamelijk door de coronacrisis. "We hebben besloten om andere dingen voorrang te geven", zegt ze. Onder andere de verbouwing van een andere hal en het huis van de familie moesten aangepakt worden."

10.000 bezoekers

Bij de Vriezer klimhal moet onder meer het dak aangepakt worden. Een derde punt in het dak zou moeten zorgen voor extra klimruimte en een tokkelbaan.

De familie Top rekent op veel bezoekers, omdat er in de regio geen vergelijkbare klimhallen zijn als de Woodstone Experience in Vries. Met klimmogelijkheden voor mensen in de leeftijd van 4 tot 84 jaar gaat het ondernemersechtpaar uit van zo'n 10.000 bezoekers per jaar.

Geen termijn

Top benadrukt dat de plannen voor een klimhal er nog steeds zijn. "De klimhal gaat er ook komen, maar we doen geen uitspraken meer over op welke termijn dat zal zijn."