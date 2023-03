Potje van 13 miljoen voor binnensteden: succesverhaal of falend fonds?

In de periode dat het fonds actief was, van 2017 tot en met 2022, zijn in totaal 142 panden van een winkelfunctie overgegaan naar bijvoorbeeld woningen of kantoren. Ongeveer de helft daarvan is met hulp van subsidie tot stand gekomen. Toch is het niet echt duidelijk of het fonds echt effect heeft gehad. Zo is het onduidelijk of er extra bezoekers naar de binnensteden zijn gekomen.

Daarentegen is er met hulp van het fonds miljoenen geïnvesteerd in de binnensteden. In totaal is er voor 48 miljoen euro in de binnensteden gestoken. 13 miljoen komt dus uit het potje zelf, de gemeenten hebben 19 miljoen euro uitgetrokken en er is ook nog eens 16 miljoen door derden, als ondernemers of vastgoedeigenaren in de kernen gestopt. Dat geld vanuit gemeenten en private partijen was in veel gevallen niet of pas later ter beschikking gesteld als het fonds van de provincie er niet was geweest, oordeelt Decisio. "Het heeft hier een belangrijke katalyserende rol in gespeeld."