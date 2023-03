Studenten Drenthe College spreken politici op verkiezingsmarkt

Nog ruim een week en dan kiezen de inwoners van Drenthe wie er in de Provinciale Staten komen. Of er ook veel jongeren naar de stembus gaan op 15 maart, is nog maar de vraag. Het Drenthe College in Assen organiseerde vanmiddag een verkiezingsmarkt voor studenten om in gesprek te gaan met politici van de politieke partijen.

Vellen met groene en rode stickers liggen klaar op tafel om een stemwijzer in te vullen. Studenten plakken ze bij verschillende stellingen waar ze het eens of juist oneens mee zijn. "De provincie moet meer investeren in wandel- en fietspaden voordat er extra geld gaat naar autowegen", leest Hugo voor. "Daar moet ik wel even over nadenken. Het is belangrijk om die paden te behouden. Maar autowegen zijn ook van belang, want anders gebeuren er ongelukken", vindt hij. "Ik denk toch dat ik hier een rode oneens-sticker bij ga plakken."

'Mijn ouders beïnvloeden'

Hij is een van de leerlingen die vandaag naar de verkiezingsmarkt is gekomen om in gesprek te gaan met politici. Zelf mag hij nog niet stemmen, hij wordt in november 18 jaar, maar hij neemt wel alvast een kijkje om zich te oriënteren. "Zodat ik misschien mijn ouders nog een beetje kan beïnvloeden", lacht hij.

Even verderop staan twee jonge kiezers bij de kraam van de VVD. "We hebben gevraagd wat de partij inhoudt en wie op de lijst staan", zegt een van de scholieren. Welke thema's er precies spelen in Drenthe, weten ze niet. Maar ze vuren wel verschillende vragen af op de politici. "Bijvoorbeeld hoe ze omgaan met de natuur en wat het plan is voor het klimaat van Drenthe", zegt de andere student.