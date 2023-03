Buurtbus in Mondengebied een uitkomst voor noodzakelijke ritjes, maar niet voor boodschappen

Je wilt naar de arts of het ziekenhuis, maar je zit zonder vervoer. Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn is het soms een hele uitdaging om ergens te komen. In het Mondengebied in Emmen (noordoosten van de gemeente) heeft de stichting Dorpenzorg daar een passende oplossing voor bedacht: een buurtbus die inwoners op afspraak naar hun bestemming brengt. Sinds de lancering in januari wordt er goed gebruik van gemaakt.

Jennie Haverkortte (69) uit Nieuw-Weerdinge zit ontspannen in de buurtbus. Ze is net opgepikt door haar chauffeur Maarten Dol, die haar meeneemt naar Emmen. Daar heeft zij een afspraak bij een orthopedische schoenenwinkel. Mevrouw Haverkortte kampt al jaren met klachten vanwege artrose en osteoporose. "Even op de fiets naar de plaatselijke supermarkt? Dat doe ik zelf nog wel even." Maar voor deze afspraak maakt ze toch even gebruik van de buurtbus.

Het is haar eerste keer, en ze is er maar wat blij mee. "Fantastisch dat deze liefdevolle mensen dit willen doen", zegt ze, terwijl het veenkoloniale landschap aan de ruiten voorbij trekt. Rondom de mondhoeken van Maarten verschijnt een bescheiden glimlach.

Zelfstandigheid

Mevrouw Haverkortte heeft twee volwassen kinderen, maar daar wil ze niet voortdurend een beroep op doen. "Ze hebben het zelf ook druk met hun eigen leven. Voor een keer kan het nog wel, maar echt niet op regelmatige basis." Openbaar vervoer is ook geen optie. "Te stressvol, vind ik dat. Met al die tijdschema's." In de plaatselijke dorpskrant las ze over de buurtbus en ze besloot zich onmiddellijk te melden. Vandaag rijdt ze voor het eerst mee. "In dit soort noodgevallen is het heel handig."