Voorkom kikkersterfte in de winter

In veel vijvers leven kikkers en salamanders. De bruine kikker overwintert het meest in tuinvijvers. Als het vriest lopen zij het risico te sterven onder het ijs. Vaak is de doodsoorzaak niet eens de kou, maar een zuurstoftekort."De zuurstofreserves die nog in het water aanwezig waren, zijn gebruikt voor de afbraak van bladeren en slib. Daarbij is zuurstof verdrongen door zwavel. Door de ijslaag is er geen uitwisseling tussen water en de lucht", vertelt Raymond Creemers van RAVON op Nature Today Als de vijver dichtgevroren is, gaat de omzetting van organische stoffen door. Hierbij wordt veel zuurstof verbruikt. De gassen die vrijkomen kunnen aan de bovenkant niet weg omdat er ijs op het water ligt. Via de onderkant vindt er ook geen uitwisseling van gassen plaats omdat de bodem van veel tuinvijvers van kunststof is."Als deze situatie te lang duurt, ontstaat er een zuurstoftekort en een zwaveloverschot. Lage zuurstofgehaltes zijn kikkers snel fataal omdat ze het onder het ijs moeten hebben van ademhaling via de huid", vertelt Creemers.Hoe voorkom je dat er na een vorstperiode allemaal dode kikkers en salamanders in je vijver drijven? Haal voor de vorst zijn intrede doet zoveel mogelijk blad, plantmateriaal en slib uit de vijver.Je kunt ook proberen te voorkomen dat de vijver dichtvriest. Er zijn ijsvrijhouders te koop. Je kan ook een bos oude rietstengels in het water plaatsen.