Als het over de wolf gaat, zijn de bedreigingen niet van de lucht

De gemoederen lopen hoog op als het over de wolf gaat. Met als meest recente voorbeeld bedreigingen op Facebook bij de aankondiging van een lezing over de wolf in het Hunzehuys in Borger op 14 maart.

"Welk kaliber kogel", schrijft iemand onder de aankondiging in een besloten groep. "Allemaal maar heen dus uit de getroffen gebieden en ter decoratie kadavers voor de ingang", schrijft iemand anders. Weer iemand anders roept op om te gaan protesteren en over degene die de lezing geeft wordt gezegd: "Hij is hard op zijn hoofd gevallen, niet in staat om helder te denken en moet opgenomen worden."

Geen afzegging om uitlatingen

Organisator Werkgroep Wolf Nederland heeft melding gedaan van de uitlatingen bij de gemeente en de politie. De politie zegt de berichtgeving in de gaten te houden en analyseert hoe serieus de uitingen moeten worden genomen. De gemeente wacht die analyse af en gaat naar aanleiding daarvan in gesprek met de organisator, die in principe zelf beslist of de lezing doorgaat.

Werkgroep Wolf wil deze lezing wel gewoon door laten gaan. "Ik laat me niet intimideren door bedreigingen. Dat vind ik te ver gaan", zegt voorzitter Martijn Lambregts van Werkgroep Wolf Nederland.

Niet face to face

Ecoloog Erwin van Maanen, die de lezing geeft, vindt het heel vervelend om te horen over de uitlatingen op Facebook. "Ik kan er niet zoveel mee. Die uitingen zijn nergens op gebaseerd. Ik zou tegen die mensen willen zeggen die dat schrijven: kom naar de lezing en als je aan het eind dan nog hetzelfde vindt, zeg het dan tegen mij als je oog in oog met me staat."

Van Maanen houdt zich al heel lang wetenschappelijk bezig met de wolf en doet ook veel veldonderzoek. "Ik ga gewoon mijn verhaal doen. En dat is neutraal. Ik ben geen wolvenknuffelaar. Ik sta ook los van wolvendeskundigen zoals Glenn Lelieveld." Lelieveld is medewerker van de Zoogdierenvereniging, coördinator van het Wolvenmeldpunt en treedt vaak op als woordvoerder voor Wolven in Nederland, een samenwerkingsverband van dertien natuurorganisaties.

Meerdere lezingen afgezegd

Bibliotheek Noordwest Veluwe in Putten heeft een lezing over de wolf op 3 maart afgeblazen, omdat die de veiligheid van de gasten niet kon garanderen. Tegenstanders van de wolf hadden aangekondigd massaal naar de informatieavond te komen. De bibliotheek werd gealarmeerd doordat een van hen tientallen kaartjes had opgekocht.

Vorig jaar heeft Natuurmonumenten een bijeenkomst in Ruinen over de film Wolf afgelast nadat medewerkers van het bezoekerscentrum Dwingelderveld zich bedreigd voelden door berichtgeving over een wolvenexcursie en de lezing.

'Jij verdient een kogel'

Martijn Lambregts uit Eeserveen begon Werkgroep Wolf Nederland in 2020 om mede via informatievoorziening een bijdrage te leveren aan conflict-arm samenleven met de wolf. Anoniem kreeg hij toen de bedreiging "lood zou jou wel goed staan". Lambregts snapt dat mensen hoog in hun emoties zitten.

"Ik begrijp dat mensen boos zijn omdat bijvoorbeeld hun dieren zijn gepakt door de wolf. Het is ook heel verdrietig dat die schade er is. Die schade willen wij als werkgroep ook niet. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dan bedreigingen hoeven te uiten. Die mensen mogen wel even nadenken wat ze eigenlijk schrijven", aldus Lambregts.

Ook andere mensen die zich beroepsmatig met de wolf bezig houden, hebben te maken met bedreigingen. De Drentse wolvenconsulent Jaap Mekel kreeg bij een bezoek aan een schapenhouder te horen dat alle mensen die wolfwerende maatregelen voorstaan doodgeschoten moeten worden, "inclusief jij". Mekel deed geen aangifte bij politie. "Ik deed geen aangifte omdat ik me voor kan stellen dat iemand hoog in de emoties zit na een aanval en dan misschien uitlatingen doet waar hij later niet echt achter staat".

Wolvenaanval toegewenst

Gijsbert Six van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders, die voorstander is van wolfwerende maatregelen, is ook bekend met haatmails en bedreigingen. "Iemand heeft mij weleens toegewenst dat mijn schapen zouden worden gepakt om mij een lesje te leren."

Ook kreeg hij aanmeldingen uit de anti-wolvenhoek voor een praktijksessie bij zijn huis over wolfwerende omheiningen. "Mijn insteek was dat iedereen welkom is die zich gedraagt. Maar ze zijn niet op komen dagen."

Volgens Six ergeren tegenstanders van de wolf zich aan positieve verhalen over de wolf. "Ze voelen zich niet gehoord en gaan dan naar bijeenkomsten over de wolf om het andere verhaal te laten horen."

Blijven praten

Verwensingen zijn er ook richting de tegenstanders van de wolf. De Belgische wolvenexpert Jan Loos schrijft op Facebook over Annemieke van Straaten, die een anti-wolvencampagne voert: "Annemieke is wat ze noemen een aandachtshoer. Het maakt niet uit hoe ze in de belangstelling komt, als ze maar in de belangstelling komt."