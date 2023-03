Koloniehuisjes Frederiksoord testen met nieuwe techniek om warmte op te slaan

Twee koloniehuisjes in Frederiksoord zijn onderdeel van een nieuw experiment. De huizen worden namelijk verwarmd met behulp van een zogeheten thermische opslag in de tuin. Volgens de initiatiefnemer Hilco Broekman is het uniek en nog niet eerder in Nederland op deze manier gedaan.

"Het klinkt misschien heel gek, maar hier krijg ik energie van", vertelt hij.

Aan de Hooiweg in Frederiksoord staan de twee koloniehuisjes waar aannemer Hilco Broekman kan pionieren. De huisjes zijn zo veel mogelijk zelfvoorzienend gebouwd wat betekent dat ze niet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen.

Wat betreft de wateraansluiting is dat al gelukt. De huisjes hebben een wateropslag met een filter zodat van hemelwater drinkwater gemaakt wordt. Daarnaast gebruiken de huisjes een soort beerput in plaats van een aansluiting op het riool. In de tuin staat een opstelling van zonnepanelen en voor de warmte in huis komt daar nu nog iets bij: een thermische opslag. "Dan kunnen ze straks ook helemaal van het elektriciteitsnet af", vertelt Broekman.