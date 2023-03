Foto’s van blikfabriek ‘Drenthina’ te zien in de Hema: ‘Historie is hot’

De blikfabriek staat sinds 1925 in Hoogeveen. In de loop der jaren is hij verschillende malen overgenomen. Volgens Bisschop was de fabriek geen kleine speler in de regio. ''In de toptijden werkten daar 1000 man.'' Net zoveel als in de andere twee grote fabrieken in Hoogeveen; elektronicaconcern Philips en de Conservenfabriek Lucas Aardenburg.