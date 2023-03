Begraven in natuur van Westervelde populair: 'Eeuwige grafrust spreekt aan'

Je laten begraven in de natuur is populair, en daarom wil natuurbegraafplaats De Velden in het Noord-Drentse Westervelde uitbreiden. Eigenaar Hans Tonckens hoopt een extra 2,5 hectare van zijn eigen grond te kunnen omtoveren tot begraafplaats.

Het liefst had Tonckens zichzelf in z'n tuin laten begraven. "Dat kon niet, maar ik kon wel een begraafplaats beginnen die grenst aan mijn tuin." En zo geschiedde. In 2019 toverde Tonckens 7 hectare grond om in natuurbegraafplaats. Daarmee heeft hij al ruimte voor een slordige 2100 graven. "900 daarvan zijn al gereserveerd en er liggen nu zo'n 90 mensen. Ik heb nu dus nog geen haast om uit te breiden."

Maar op termijn voelt Tonckens die urgentie wel. "Ik had eerlijk gezegd gedacht dat ik voor de komende 100 jaar genoeg ruimte voor graven zou hebben, maar in dit tempo is dat niet het geval." Met een uitbreiding van 2,5 hectare kan de Westervelder op termijn alvast 700 extra graven noteren.

Maatschappelijke wens

Dat begraven in de natuur zo populair is, heeft volgens Tonckens te maken met de eeuwige grafrust die wordt beloofd. "Je koopt een plek voor de eeuwigheid en ligt ook nog eens in de natuur."

Dat spreekt aan, meent hij. "In de regio, zelfs tot aan Leek en Roden aan toe, willen mensen zich hier laten begraven. Het is echt populair. Ik voldoe met deze begraafplaats aan een maatschappelijke wens. De reacties die ik krijg, zijn altijd positief."

Tonckens verricht zelf het onderhoud aan de begraafplaats. "Er komt nog wel wat bij kijken. Zo moet je de paden en wegen onderhouden."

Ligt bij de gemeente

De grond die nodig is voor de uitbreiding, is al in het bezit van Tonckens. "Er moet alleen een bestemmingsplanwijziging worden gedaan. Dat ligt bij de gemeente. Noordenveld."