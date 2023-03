Zieke kinderen hebben rijk alleen bij China Lights: ‘Wil ze een verzetje geven’

Het weer mag dan druilerig en koud zijn in Emmen: het mag de pret niet drukken van de 600 chronisch zieke kinderen en hun familieleden, die zich vanavond vergaapten aan China Lights. Het lichtjesfestijn sloot eigenlijk zondag de deuren, maar de organisatie gunde deze groep maandag het rijk alleen in het Rensenpark.

In ouderencentrum Cho tref je normaal veel ouden van dagen die een kopje koffie komen drinken of meedoen aan een activiteit. Vanavond zit er een compleet ander publiek en puilt het voormalige Paviljoenpand uit van de ouders met kinderen. Hapjes, koppen soep en hotdogs worden er met veel smaak verorberd. Deze kinderen hebben een chronische aandoening of handicap. Zoals bijvoorbeeld Ize (6), dochter van Ramona Overberg.

Ize heeft een meervoudige verstandelijke beperking en is daarom op veel zorg en hulp aangewezen. Vorig jaar werd er ook al een speciale avond gehouden voor deze groep kinderen en daar waren Ramona en Ize ook bij. "Het is voor ons gewoon een leuk uitje", aldus Ramona. "Ize vindt het heel fijn om onder de mensen te zijn. Ze houdt van dit soort uitjes. Het kost haar veel energie, maar we proberen het zoveel mogelijk te doen."

Ize heeft vandaag een goede dag. "Dus ze gaat vast leuk reageren op de lichtjes in het park."

Schouders eronder

Deze avond komt uit de koker van Ria Huitema, werkzaam als palliatief consulent en pijnconsulent bij de zorggroep Treant. "Ik werd vorig jaar benaderd door de organisatie van China Lights met de vraag of er iets leuks voor deze doelgroep viel te organiseren."

Samen met de collega's in het Scheper Ziekenhuis, de vrijwilligers van Cho, de Lions Club Emmen en de Soroptimistenclub werden de schouders eronder gezet. "Als je kind ziek is, dan heeft dat impact op het hele gezin. En je wilt iedereen een verzetje kunnen geven."

De eerste editie (500 kinderen en gezinsleden) was een succes. "De kinderen hebben toen zo genoten. Het regende berichtjes en foto's op social media. Dus we besloten er weer voor te gaan."

Met een kleine aanpassing. Vorig jaar vond dit evenement plaats tijdens een reguliere avond. "Maar dat was voor sommige kinderen wat te druk." Vandaar dat er dit jaar gekozen is voor een 'exclusieve' avond.

Of er volgend jaar weer een vervolg komt, is nog even afwachten. "We vragen ons af of elk jaar niet een beetje te veel is. Het is ook de vraag wat de organisatie zelf wil, natuurlijk."

Kramp in de buik

Een vraag waar medeorganisator Henk Hiddingh van China Lights geen seconde over hoeft na te denken. "We gaan volgend jaar voor weer een editie. Maar we gaan het wel anders aanpakken."