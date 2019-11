Man tweeënhalf jaar achter tralies na steekpartij in drugspand

Voor een steekpartij aan de Laan van de Marel in Emmen is een 38-jarige Emmenaar in hoger beroep veroordeeld tot veertig maanden cel. Van die straf zijn tien maanden voorwaardelijk. De straf is gelijk aan het vonnis van de rechtbank in Assen.

Steekpartij in drugspand Emmen: veertig maanden cel

De steekpartij vond plaats op 26 januari 2018. De Emmenaar lag zelf zwaargewond in een woning, die bekendstond als drugspand. De man had vier steekwonden en was bewusteloos.In dezelfde ruimte zat een 23-jarige man die steekwonden in zijn nek en rug had. Hij was neergestoken door de oudere Emmenaar. De twee hadden ruzie gekregen en de oudste pakte daarbij een mes. De jongere werd in zijn nek en tussen zijn schouderbladen gestoken.Het mes viel op de grond, waarna de 23-jarige het mes pakte. Hij verkeerde op dat moment in een emotionele gemoedstoestand en stak de 38-jarige plaatsgenoot in een opwelling om zichzelf te verdedigen. Dit was voor de rechtbank een reden om hem daarvoor geen straf op te leggen.De 38-jarige Emmenaar moet zich in de proeftijd laten behandelen bij de GGZ en verslavingszorg.