Egbert Zijlstra (70) uit Emmen pakt ene na andere titel: 'Hoe ouder, hoe sneller'

Dit jaar sleepte Zijlstra in zijn leeftijdscategorie 70+ al de Europese titel op de halve marathon in Venetië in de wacht en drie weken geleden won hij de nationale titel op de marathon in Amsterdam. Daar liep Zijlstra zelfs als eerste Europeaan een tijd onder de drie uur: 2.59.26. In het verleden werd Zijlstra al eens tweede op de honderd kilometer tijdens de Run van Winschoten."Ik heb nooit moeite om te lopen. Ik denk nooit: hè, getverderrie, moet ik weer die schoenen aan en lopen", verklaart Zijlstra zijn motivatie. "Ik moet eerst twee tot drie kilometer warm worden. En heb er dan echt lol in. Het is verder echt een hobby, want mijn gezin komt op de eerste plek."Na getraind te hebben bij atletiekvereniging Aquilo in Winschoten en AAC '61 in Assen, kwam hij in 2014 bij EAC De Sperwers in Emmen terecht. "Ik zat daarboven", zegt Zijlstra, wijzend naar de sportschool met meerdere verdiepingen. "En daar zat ik te fietsen. Toen zag ik mensen op de atletiekbaan trainen en ik dacht: ik ga weer lopen."Met succes, ook gezien de Europese titel van dit jaar. "Kijk, het is wel zo dat er steeds minder deelnemers meedoen. In de categorie 65+ doen er nog heel wat lopers mee, al zakt dat nu wel wat af. Er zijn wel meer hardlopers, maar dat zijn lopers die geen kans hebben om te winnen en niet meedoen. Dan moet je een hele dag naar Amsterdam of Italië, die hebben daar geen zin in. Misschien zijn het wel oppasoma's en -opa's. Maar ik niet, die tijd heb ik gehad", zegt Zijlstra.Onder begeleiding van Henk Hartman traint Zijlstra zo'n tachtig tot honderd kilometer per week, afhankelijk van het doel. "Egbert is mij drie of vier jaar geleden in de schoot geworpen. Het is een man met talent en ik vind het heel bijzonder wat hij presteert", vindt Hartman.Voor Hartman is het trainen van de zeventiger uniek: "Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Mijn taak als trainer is om de belasting en belastbaarheid van Egbert in balans te houden. Hij is zeventig, dus kwetsbaar. Maar het gaat bijzonder goed."Het enige punt waar volgens Hartman nog winst te behalen valt, is het mentale aspect. "In een wedstrijd denkt hij soms dat hij het wel haalt en laat hij op de laatste kilometers wat liggen." Ook Zijlstra zelf erkent dat: "Ik ben misschien te snel tevreden."Het lijkt Zijlstra mooi om sportman van het jaar van de gemeente Emmen te worden. "Dat lijkt me prachtig. Kjeld Nuis was me voor, maar die is nu weg. Dus wie weet", zegt de atleet lachend.Voor volgend jaar richt Zijlstra zich sowieso op de nationale titels op de tien kilometer en de halve marathon. Heel misschien gaat hij ook naar het WK Masters in het Canadese Toronto voor de halve marathon."Dat zou wel heel fantastisch zijn. Dan wil ik een medaille halen, dat zou heel uniek zijn. Maar het is nog een beetje een financiële kwestie. De bond betaalt niks en het kost gauw 2500 euro. En ik wil niet dat het ten koste gaat van mijn gezin", aldus Zijlstra.