Hoe carnaval door een Limburgse schooljuf voet aan de grond kreeg in Drenthe

Carnaval is ontstaan in 1091, toen de Katholieke kerk het feest op haar kalender zette. De kerk koppelde het toen al bestaande feest aan de vastentijd. Tijdens carnaval mochten gelovigen nog één keer uitbundig losgaan voordat de vastentijd aanbrak.Katholieken vasten veertig dagen: net zo lang is als de periode die Jezus doorbracht in de woestijn. Door minder te eten en te drinken, hebben katholieken meer tijd om de Heer te ontmoeten, Bijbel te lezen, zich te bezinnen en zich zo voor te bereiden op Pasen.Gedurende de periode voor Pasen was ook het eten van vlees niet toegestaan en hierdoor is de naam carnaval ontstaan. Carne betekent vlees en vale staat voor vaarwel.Het feest bestaat in Drenthe nog niet zo lang. Tot voor de Tweede Wereldoorlog waren het alleen de katholieke gemeenschappen onder de rivieren die carnaval vierden.Het eerste carnavalsfeest in Drenthe werd pas in 1950 gehouden in Barger-Compascuum. Grondlegger was Bets Steins uit Limburg. Ze was onderwijzeres op de rooms-katholieke Sint Theresiaschool in Barger-Compascuum, maar was opgegroeid in Limburg. Haar eerste carnavalsfeest in Drenthe bestond uit een toneelvoorstelling en een carnavalsbal.In de loop der jaren namen andere overwegend katholieke dorpen in Zuidoost-Drenthe het feest over. In de loop der jaren kregen steeds meer kerkgangers uit de regio Emmen en Coevorden de smaak te pakken en gingen daarom halverwege de jaren zestig over tot het oprichten van carnavalsverenigingen. Hierdoor ontstonden ook de eerste optochten.Het carnavalsseizoen begint op de elfde dag van de elfde maand. Dan komen de raden van carnavalsverenigingen bij elkaar om afspraken te maken over het komende feest en wordt bekendgemaakt wie zich een jaar ‘Prins Carnaval’ mag noemen. Voor de doorgewinterde carnavalsvierder is dit hét erebaantje van een traditioneel feest.De datum doet denken aan het ‘gekkengetal’ en het aantal leden van ‘De Raad van Elf’. Omdat 11 november dit jaar op een maandag valt, zijn de meeste Drentse carnavalsprinsen afgelopen weekend al voorgedragen.