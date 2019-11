Andrea Deelstra wil in marathon van Tokio revanche nemen

“Ik heb voor de marathon van Tokio in maart gekozen omdat de omstandigheden dan goed zijn. Het is dan normaal gesproken tien graden en er zijn nog geen pollen in de lucht. En daarbij komt dat ik daarna nog genoeg tijd heb om me voor te bereiden op de Olympische marathon”, aldus Deelstra.Officieel moet ze van de organisatie nog toestemming krijgen om in het elite-veld te mogen starten. Zij baseren zich op tijden. Mooie bijkomstigheid is dat de marathon van Tokio een zogenaamde 'major-marathon' is."Dat betekent dat als ik in de top acht loop, dat ik me dan sowieso heb geplaatst voor de Spelen. Dan wordt er niet naar mijn tijd gekeken”, licht Deelstra toe.De Olympische limiet voor vrouwen is op 2 uur 28 minuten en 30 seconden gesteld. Het persoonlijk record van Deelstra is met 2 uur 26 minuten en 46 seconde bijna twee minuten sneller. De Olympische marathon is onlangs overigens verplaatst van Tokio naar Sapporo.“Dat is op zich wel jammer. We zitten dan 800 kilometer verderop. Daardoor zal ik minder van de Olympische Spelen meebeleven”, zegt Deelstra. De reden van de verplaatsing is dat het gemiddeld vijf graden kouder is in Sapporo ten opzichte van Tokio.“Maar dat is iets waar je je op kunt voorbereiden. Ik ben geen fan van warm weer. Maar het zal er niet zo onbestendig zijn als tijdens de Spelen van Rio de Janeiro. Toen sloeg het weer ineens om. De dagen voor de marathon was het nog koud en op de wedstrijddag was het ineens 36 graden”, zegt Deelstra.De oud-inwoonster van Dwingeloo wordt met de dag fitter. Haar bovenbeenblessure, die ze eind september opliep in Berlijn, speelt steeds minder een rol. “Ik kan alles. Ik kan lopen, fietsen, zwemmen en ik doe krachttraining. Maar ik ben nog niet helemaal de oude. Ik moet er vooral voor zorgen dat ik niet teveel doe.”Ook de grootste geldzorgen zijn voor Deelstra voorbij. Ze verkocht haar appartement in Apeldoorn en heeft inmiddels een vakantiebungalow in Beekbergen daarvoor teruggekocht. “Ik kan er tegen de kerstdagen in. En als ik er niet ben, ga ik het verhuren. Daarnaast heb ik ook geld overgehouden aan de verkoop en aankoop”, besluit Deelstra.Binnenkort hoopt ze officieel te horen of ze op 1 maart in de marathon van Tokio mag starten. In de voorbereiding zal ze op hoogtestage naar Namibië gaan. Daar zal ze samen met de triatlonbond optrekken. Verschillende triatleten hebben daar al vaker getraind.