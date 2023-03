Akka's Ganzenparadijs vangt opnieuw Utrechtse zwerfkippen op

Akka's Ganzenparadijs in Dalen gaat opnieuw Utrechtse zwerfkippen opvangen. De gemeente Utrecht wil af van de kippen bij het Julianapark in de stad. Eerder ving Akka ook al Utrechtse kippen op.

De dieren worden weggehaald omdat de gemeente vreest voor een uitbraak van de vogelgriep, weet RTV Utrecht . In dat geval zouden alle kippen geruimd moeten worden. Om hoeveel kippen het gaat is niet bekend.

"Dierenwelzijn en veiligheid staan voorop", zegt de Utrechtse wethouder Linda Voortman van Dierenwelzijn. "Al vinden we het ook spijtig dat we de kippen moeten overplaatsen. We hebben het beste met de kippen voor. Daarom brengen we ze allemaal onder bij een gespecialiseerde opvanglocatie die goed voor ze kan zorgen."

Overlast

Begin 2021 kwam een te grote pluimveepopulatie in en rond het Julianapark in Utrecht aan het licht. Bij een telling half mei van dat jaar werden 85 hanen geteld, 45 hennen en 15 kuikens (145 kippen in totaal).

De dieren zorgden voor geluidsoverlast en het voeren van brood leidt volgens de gemeente tot ratten- en ganzenoverlast en kan ook voor gezondheidsklachten zorgen bij de kippen. De aanwezigheid van het pluimvee zorgt volgens de gemeente ook voor verkeersonveilige situaties en overlast bij omwonenden.

Dierenbescherming blij

Er ontstond onder omwonenden flinke discussie over de kippen. Een deel van de buurtbewoners ervoer overlast van de vogels. Anderen vonden juist dat de kippen erbij hoorden in het Julianapark, omdat de dieren er jarenlang rondliepen.