Bewoners 't Ruige Veld durven nog niet aan toekomst te denken

Onvoldoende en ongeschoold personeel, de benodigde verklaringen omtrent gedrag ontbraken en er liepen minderjarigen op het terrein. De zorg en omstandigheden bij 't Ruige Veld schoten dan ook ernstig tekort volgens de gemeente. Maar zorgaanbieder Altijd Zorg is het daar niet mee eens en wil van de rechter weten of Aa en Hunze correct heeft gehandeld.In een kort geding moet donderdag duidelijk worden of burgemeester Hiemstra de juiste beslissing heeft genomen. "Het is een buitengewone situatie, waarbij we tot actie over moesten gaan", stelt hij. "De stichting zit er sinds maart. Langzaamaan is die gegroeid en tussen mei en juni kregen wij de eerste signalen. Dat werden er steeds meer, waarna we besloten tot de controle van afgelopen donderdag."Bij de controle kwamen de genoemde gebreken aan het licht, waarna Hiemstra besloot dat de zorg per direct door andere partijen moest worden overgenomen. Het liefst had hij de bewoners bij andere instellingen ondergebracht, maar de rechter sommeerde hem donderdagnacht om niet tot een gedwongen verhuizing over te gaan. Vrijdag leidde de vervanging van het personeel tot onrust op het terrein Hoe dan ook: een gevoelige beslissing om in te grijpen bij een kwetsbare doelgroep was het wel. "Je kunt niet wegkijken, natuurlijk houd je rekening met de gevolgen voor bewoners. Maar als je niets doet en er gebeurt wat, krijg je dat achteraf ook te horen." Volgens de burgemeester was ook de veiligheid voor de omgeving in het geding. "Onvoldoende veiligheid binnen de zorg kan ook van invloed zijn op de buitenwereld."De gemeente heeft geen banden met de instelling. "Zij hebben een vestiging in onze gemeente, maar we hebben bijvoorbeeld geen contracten. Maar wij voelen wel de verantwoordelijkheid, omdat de mensen die er wonen inwoners zijn van onze gemeente", vindt Hiemstra.Bij bewoners van het zorglandgoed hebben alle perikelen er behoorlijk ingehakt. "Het was emotioneel voor bewoners, we zitten met veel vraagtekens", zegt bewoner Egbert Dijkman. Die emoties kon de burgemeester gisteren niet wegnemen tijdens een koffiebezoek. Dijkman: "Ik twijfel aan zijn redenen. Is het een charmeoffensief naar de buitenwereld of een geruststelling naar ons?"Aan de toekomst durven de bewoners volgens Dijkman nog niet te denken. "De rechter heeft bepaald dat wij vooralsnog niet hoeven te verhuizen. Tot donderdag blijft het zoals het nu is. Daarna gaat het over scenario’s die bewoners niet aan kunnen. Daar wil ik ook niet aan denken."