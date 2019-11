Bomenkap Emmerdennen onzeker na aanvraag monumentale status

De kans is namelijk aanwezig dat de historische beuken een monumentale status krijgen. Aafke Hof en Gerrit Oost maken zich al maanden sterk voor het behoud van de beuken en hebben in het kader daarvan platform 'Red de Beukenlaan' opgericht.Het tweetal diende bij de gemeente een verzoek in om de bomen en de laan een monumentale status toe te kennen. En totdat daar duidelijkheid over is, mogen de bomen niet gekapt worden."De bomen moeten volgens de verordening een leeftijd van tachtig jaar én een bijzondere functie hebben", zegt Hof. "En ik heb goede hoop dat de status toegekend wordt", vult ze aan. Ook moeten de bomen een verwachte levensduur van minstens vijftien jaar hebben.De gemeente Emmen bevestigt dat er inderdaad een verzoek voor een monumentale status is binnengekomen. "Dat hebben wij aan Staatsbosbeheer laten weten. Tot die tijd mogen de bomen niet gekapt worden", aldus een woordvoerder.De gemeente beoordeelt nu of de beuken daadwerkelijk voor de monumentale status in aanmerking komen. Hiervoor wordt een speciale boomadviescommissie om advies gevraagd. Hoe lang dit gaat duren, is nog niet duidelijk.Staatsbosbeheer maakte een bijna een halfjaar geleden bekend dat de beuken ziek zijn en daarom gekapt moeten worden. Volgens Hof en Oost klopt dit niet. Zij lieten hun eigen rapport opmaken. Daaruit bleek dat slechts twee bomen ziek zijn en gekapt moeten worden.Vier andere bomen zouden in kritieke toestand verkeren, maar kunnen nog gered worden als het in de zomer van volgend jaar niet te droog is. Staatsbosbeheer en de actievoerders zijn over de situatie in gesprek gegaan. Daaruit kwam naar voren dat Staatsbosbeheer de kap opnieuw tegen het licht zou houden.