Advocaat: 'Zaak Hoogerbrugge loopt vertraging op door OM'

Vanochtend zou in de rechtbank van Assen een regiezitting plaatsvinden in de zaak tegen Hala E. De 47-jarige voormalige inwoonster van Hoogeveen wordt ervan verdacht dat ze ex-militair Hoogerbrugge in december 2017 heeft gedrogeerd en daarna heeft doodgeslagen in zijn huis aan de Dr. Anton Philipsstraat.Tijdens een regiezitting kan de advocaat van een verdachte onderzoekswensen indienen. Het OM moet dan het onderzoek hebben afgerond en het dossier compleet hebben aangeleverd bij de rechtbank en de advocaat."Maar het OM heeft het hele dossier pas eind vorige week in verschillende delen verspreid. Dat is verschrikkelijk slecht, want dat betekent vertraging", zegt Pittau. "Nu moet er later alsnog een regiezitting worden gepland." Dat betekent ook weer uitstel voor de inhoudelijke behandeling van de zaak.Bij de nieuwe dossierstukken zitten volgens de Amsterdamse advocaat onder meer zo'n zevenduizend pagina's aan tapverslagen. Dat zijn uitgewerkte telefoongesprekken die de politie heeft afgeluisterd. "Ik heb echt niet kunnen lezen of daar belastende of ontlastende gesprekken tussen zitten", aldus Pittau.De rechtbank heeft besloten er vandaag een zogeheten pro-formazitting van te maken. Tijdens zo'n zitting wordt meestal niet uitgebreid op een zaak ingegaan. Hoewel de vorige zitting in de zaak Hoogerbrugge - de eerste openbare zitting bij de rechtbank - op 15 augustus daarop een uitzondering was.Pittau had voor die zitting een uitgebreide lijst gemaakt met punten waarom hij vindt dat het OM een heel magere zaak heeft tegen zijn cliënte. Daarbij besprak hij veel details over de zaak. De officier van justitie ging in een reactie daarop ook heel uitgebreid in op de moordzaak.Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 gevonden door zijn ouders. Zijn schedel was ingeslagen. Het OM gaat ervan uit dat hij tussen 16 en 20 december is vermoord. Tijdens de zitting in augustus bleek dat op glazen in de vaatwasser van Hoogerbrugge dna-sporen en de vingerafdrukken van E. stonden. Ook bleek zij in de dagen na de moord vermist te zijn De geboren Soedanese, die de laatste jaren in Groot-Brittannië woonde, had op 16 december een vlucht naar Londen geboekt. De dagen ervoor was ze in Nederland geweest. Maar in Londen kwam ze nooit aan. Haar zoon, die daar op het vliegveld op haar stond te wachten, gaf E. daarop als vermist op.Uiteindelijk vond de politie haar per toeval bij een kennis in Meppel, toen agenten hem wilden verhoren. Later verklaarde de Meppeler dat hij de indruk had dat E. bij hem wilde onderduiken. Ze stond opeens bij hem voor de deur, nadat ze elkaar jaren niet hadden gezien, en bleef onverwacht dagen logeren.De vader van Marcel Hoogerbrugge vertelde na de dood van zijn zoon bovendien aan de politie dat de 49-jarige Hoogevener bang was voor Hala E. Een paar weken voor zijn dood was hij, na een ontmoeting met haar, 's middags heel laat wakker geworden. Hij vermoedde dat hij gedrogeerd was door de vrouw. Hoogerbrugge en E. kenden elkaar al jaren uit Hoogeveen. Ze kwam, ondanks dat ze in Groot-Brittannië woonde, regelmatig bij hem.Pittau gaat vanochtend, net als tijdens de zitting in augustus, aan de rechtbank vragen om Hala E. vrij te laten. "Ik blijf erbij dat het dossier erg mager is." Hij vindt dat E., die in augustus vorig jaar in Londen werd aangehouden en sindsdien vastzit, haar zaak in vrijheid moet kunnen afwachten.Volgens de advocaat is de vrouw vandaag voor het eerst zelf ook bij de zitting. De verdachte besloot tot dusver om te zwijgen.