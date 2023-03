Djammen: Drentse punkrocksensatie Skroetbalg 'giet as een malle'

In het nummer Nooit zoals oons op het tweede album Alles kats kapot bezingen de mannen van Skoetbalg met enige jaloezie een succesvolle band, die ondanks haar succes nooit zo zal worden als de Drentse punkrockformatie. Een eigen bus met chauffeur, een tour en een schare fans worden de band in het nummer verweten.

Inmiddels is een groot deel van het nummer - misschien wel tegen de verwachting in - ook van toepassing op Skoetbalg zelf. De carrière van de band zit namelijk goed in de lift.

Vliegende start

"Ik denk dat dat wel een veilig aanname is inderdaod", zegt frontman Sander Broersma met bescheiden trots. "We zegt zölf altied: we hebt een goeie vliegende start had en die is nooit weer ofremd vanof 't begun. Het giet gewoon as een malle."

Met vijf singles, één EP en twee albums uit binnen twee jaar tijd doen ze goed hun best. In het tweede jaar van de coronapandemie kwam Skroetbalg tot leven. "Het was een prachtige tied um te begunnen, want wij verveelden oons kapot." De zanger had contact met drummer Rutger Beuving uit Hijken. "Met oonze eigen bands kunnen we niet speulen, want hiel Nederland zat op slot. Toen hew gewoon zegd: laow ies even punkrock gaon maken en dat biw gaon doen."

Inmiddels heeft de band een eigen bus (de skroetmobiel) met chauffeur, touren ze heel Nederland door én heeft ze een schare fans. Als sologitarist is Broersma's buurman Roberto Timmer aan de band toegevoegd. De nieuwste aanwinst is bassist Ronald Reinders op. "We hebt letterlijk e-zegt: we gaot dit een paar keer doen, paar keer oefenen. As we het mooi vindt, dan blieven we het doen en as we der flauw van bint, dan kappen we der met. We moeten altied nog stoppen", lacht Broersma.

Die roem eist wel zijn tol. "Ik denk dat mien baos vindt van wel ja", grapt de Klazienavener, die doordeweeks kaasrecepturen ontwikkelt bij DOC Kaas. "Met name mien productiviteit aan het begun van de week, die laot nog wel ies te wensen over."

Drents

Punkrock is niet het meest voor de hand liggende genre om te zingen in het Drents, dat vond ook Broersma niet aan het begin. "Beuving die is daor met begunt", doelt hij op de drummer, wiens idee het aanvankelijk was. "Ik ben zolf altied al met Drents bezig west. Ik heb wal ies verhalen e-schreven in het Drents, maor ik heb nooit de link e-legd tussen mien meziek, wat gewoon hard en onbenullig is, en mien eigen Drentse taol, waor ik gewoon eigenlijk elke dag met bezig bin."

Maar de keus om in het Drents te zingen voelde voor iedereen direct goed. "Het was ok maor even of ik had vier nummerties veur een oefensessie klaor. Teksten schud je zo uut de mouw. En daor begunde het gewoon eigenlijk."

