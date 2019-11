Chinees avontuur voor Joop Gall

Bij Telstar was ik vrijwel zeker hoofdtrainer, maar ging het op het allerlaatste moment toch niet door en ook sprak ik met wat buitenlandse clubs waaronder HIFK Helsinki, maar ook dat kwam niet tot een samenwerking. Joop Gall

In Zhengzhou gaat Gall de trainers van de jeugdacademie begeleiden en neemt hij zelf de honneurs waar als coach van het O19-elftal. "Dat was wel een eis van me, want ik wil wel echt op het veld staan en een team onder mijn hoede hebben."De trainer tekent voor één jaar in China. "Het is geen club, ze hebben niet het systeem zoals wij dat in Nederland hebben. Je kunt het vergelijken met de opleidingen in Amerika. Competitievoetbal spelen ze niet in de jeugd. "Alle acadamy's spelen tegen elkaar, vooral in toernooivorm. Ze gaan ook naar Europa: ze zijn vorig jaar in Spanje geweest. Ik ben bezig om met de academie naar Nederland te komen."Gall laat weten dat hij ook vorig jaar al door de academie werd benaderd. "Maar op dat moment kreeg ik niet de beschikking over een eigen team en hoopte ik eerlijk gezegd ook nog een club dichterbij huis. Bij Telstar was ik vrijwel zeker hoofdtrainer, maar ging het op het allerlaatste moment toch niet door en ook sprak ik met wat buitenlandse clubs waaronder HIFK Helsinki, maar ook dat kwam niet tot een samenwerking. Een paar maanden geleden kwam ik wel tot een akkoord met de academie in China, maar heb ik het nog stil gehouden omdat er nog ontzettend veel geregeld moest worden aan papierwerk. Alle documenten moeten bijvoorbeeld in het Chinees worden ingediend bij de ambassade daar."De laatste formaliteiten moeten nu nog worden afgehandeld. "Ik moet nog een keer naar Den Haag en dan kan ik in principe afreizen. Wanneer dat zal zijn? Dat kan volgende week al zijn."Gall hoopt in China ook in beeld te komen bij de profclubs. "Ik ga diverse oud-collega's benaderen om te kijken welke stappen ik kan en moet nemen. Zo wil ik graag in gesprek mannen als Harry Sinkgraven (die onlangs samen met Guus Hiddink werd ontslagen bij Jong China) en Arie Haan (die bondscoach was van China)."