Klazienavener (22) zwaargewond bij incident in Emmen, drie verdachten opgepakt

Een 22-jarige man uit Klazienaveen is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een mishandeling in het centrum van Emmen. Er zijn drie verdachten opgepakt. Een 18-jarige man uit Emmen, een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 23-jarige man uit Musselkanaal.