19-jarige Benne uit Assen ruimt puin in Oekraïne

Waar ruimte ontstaat worden tiny houses gebouwd, geschikt voor twee personen. Op een aantal plekken in Irpin heeft Hope4Ukraïne al noodwoningen kunnen plaatsen. "In de tussentijd hebben sommige mensen een plek gevonden bij familie. Anderen wonen in een schuurtje", zag Setz.

Terug in Assen treft het contrast hem. "Schone straten en huizen die heel zijn. Dat vond ik een rare gewaarwording toen ik zondag thuiskwam." In Irpin ontmoette hij een man van zijn leeftijd die in een huis woont zonder voorgevel. "Gelukkig kan hij binnenkort verhuizen naar een containerwoning."

Het is de tweede keer dat Setz meehielp met de wederopbouw van Irpin. In augustus 2022 was hij er samen met zijn broer Chiel. "Het liefst zou ik meteen weer teruggaan. Ik kan daar echt iets betekenen." Teruggaan is Setz zeker van plan. De komende maanden lukt het hem niet, maar zodra het kan gaat hij weer helpen in Irpin."